CorSport, Callejon vuole cancellare ogni incertezza sul suo conto: non c’è più tempo da perdere

Callejon, arrivato in viola nelle ultime ore del mercato estivo proprio mentre Federico Chiesa veniva ceduto alla Juventus, vuole costruire i presupposti per la svolta. Il giorno della presentazione disse di voler trasmettere al resto del gruppo la sua grande voglia di vincere e di non mollare mai: adesso è al bivio e non intende più aspettare. E’ vero che tatticamente fin qui si è dovuto adattare a diverse soluzioni ma ora serve lo strappo per confinare in un angolo i fantasmi della paura. Spera di essere lui a costruirlo. La zona calda della classifica è lontana 5 punti.

José vuole provare a cancellare ogni eventuale incertezza sul suo conto. Ha firmato un contratto fino al 2022 con opzione per un ulteriore anno e l’ha fatto per lasciare il segno, non per trasformarsi in comparsa. Non c’è più tempo da perdere. Lo scrive il Corriere dello Sport.

