CorSport, Callejon oggi rientrerà in gruppo, domenica non ci sarà, deve recuperare la forma

Callejon si è negativizzato lunedì scorso ed ha iniziato la seconda fase del recupero ovvero ha effettuato le visite mediche necessarie dopo la guarigione dal Covid19 e da oggi rientrerà gradualmente in gruppo. Non potrà giocare domenica prossima perchè è evidente che dovrà recuperare la forma fisica, intanto però ha ripreso il percorso per aspirare ad essere protagonista in viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.

