Calhanoglu: "Anche la Fiorentina sta crescendo, sta comprando giocatori di alto livello quest'anno"

Il giocatore turco dell'Inter ha parlato anche di Fiorentina

A Bein sports il giocatore turco dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato anche della Fiorentina: "Sarà un bel campionato dove anche la Fiorentina è in crescita perché sta prendendo bei giocatori e sta facendo un ottimo mercato. La Serie A non è mediocre e da calciatore la vedo nei top 3 con Liga e Premier poi le critiche vengono sempre da fuori. "