CorFio, il calendario è il miglior alleato della Fiorentina, tornare subito in campo è l’unica medicina

Il miglior alleato della Fiorentina è il calendario, anche se è difficile da credere, tornare in campo è l’unica medicina per una squadra in difficoltà. Prandelli non ha perso né la giusta concentrazione né la motivazione anche se la situazione è complicata. Contro il Sassuolo il mister dovrebbe affidarsi di nuovo ai più esperti. Commisso non ha fissato un termine del ritiro proprio per dare un segnale forte alla sua squadra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

