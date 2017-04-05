Calcioweb: Fiorentina in vantaggio sulla Roma per Vlahovic del Partizan

L'attaccante classe 2000 era già finito nel mirino della Fiorentina nel corso dell'ultimo mercato di riparazione

Secondo quanto riportato da Calcioweb pare che si stia scatenando un vero e proprio derby tutto italiano per Dusan Vlahovic, attaccante serbo attualmente in forza al Partizan Belgrado. Stando alle indiscrezioni pare infatti che il classe 2000 sia seguito con attenzione sia dalla Roma che dalla Fiorentina, con i viola che avevano già provato a portarlo a Firenze nel corso nell'ultimo giorno del mercato di gennaio.

Tuttavia, secondo quanto si apprende, la squadra di mercato della società gigliata si sarebbe mossa con una certa tempestività, tanto che al momento sembra essere in vantaggio sui giallorossi nella corsa al giovane attaccante.