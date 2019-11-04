Calciomercato: la Fiorentina segue da vicino Bojanic dell'Hammarby. Si chiude a gennaio?

Comincia a muoversi il mercato della Fiorentina in vista di gennaio.

In Svezia, secondo quello che scrive Football Direkt, sono certi che la Fiorentina stia seguendo da vicino le prestazioni di un centrocampista dell'Hammarby. Si tratta di Darijan Bojanic, 24 anni, interno svedese con doppio passaporto, svedese appunto e croato.

Ad inizio autunno l'interesse ha cominciato a farsi sempre più concreto ed a gennaio potrebbe essere il momento giusto per la presentazione di un'offerta ufficiale, cosa che la Fiorentina non ha ancora fatto.

Nella recente Allsvenskan, il calciatore si è messo in mostra con 4 gol e 13 assist.