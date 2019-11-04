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Calciomercato: la Fiorentina segue da vicino Bojanic dell'Hammarby. Si chiude a gennaio?

Comincia a muoversi il mercato della Fiorentina in vista di gennaio.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 16:49
Calciomercato: la Fiorentina segue da vicino Bojanic dell'Hammarby. Si chiude a gennaio? - MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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In Svezia, secondo quello che scrive Football Direkt, sono certi che la Fiorentina stia seguendo da vicino le prestazioni di un centrocampista dell'Hammarby. Si tratta di Darijan Bojanic, 24 anni, interno svedese con doppio passaporto, svedese appunto e croato.

Ad inizio autunno l'interesse ha cominciato a farsi sempre più concreto ed a gennaio potrebbe essere il momento giusto per la presentazione di un'offerta ufficiale, cosa che la Fiorentina non ha ancora fatto.

Nella recente Allsvenskan, il calciatore si è messo in mostra con 4 gol e 13 assist.

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