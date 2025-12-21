Calciomercato.com: “Paratici è già in Italia, entro 24h la firma per riportare la Fiorentina in alto”

Fabio Paratici è arrivato oggi in Italia, le prossime saranno ore decisive per chiudere la trattativa con la Fiorentina. Rocco Commisso ha già inviato il contratto al dirigente piacentino: quinquennale a cifre molto importanti. All’ex Juventus verrebbero concessi pieni poteri sull’area sportiva: dalla scelta del team di lavoro a quella sull’allenatore e, naturalmente, sul mercato. Nel contatto telefonico dei giorni scorsi, Commisso e Paratici sono entrati subito in sintonia sul progetto e sulle strategie per svilupparlo.

Accomunati da quella forte ambizione di riportare la Fiorentina in alto, come riportato da Calciomercato.com