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Calciomercato.com: Della Valle dice no, rifiutata un'altra offerta per Federico Chiesa

Provando a muoversi con largo anticipo, il Napoli ha messo sul piatto 40 milioni di euro per Federico Chiesa. Della Valle però è stato chiaro: non si vende, al punto che la Fiorentina ha rifiutato anc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2018 12:30
Calciomercato.com: Della Valle dice no, rifiutata un'altra offerta per Federico Chiesa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Provando a muoversi con largo anticipo, il Napoli ha messo sul piatto 40 milioni di euro per Federico Chiesa. Della Valle però è stato chiaro: non si vende, al punto che la Fiorentina ha rifiutato anche questa proposta.

Fonte: Calciomercato.com

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