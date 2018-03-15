Calciomercato.com: Della Valle dice no, rifiutata un'altra offerta per Federico Chiesa
Provando a muoversi con largo anticipo, il Napoli ha messo sul piatto 40 milioni di euro per Federico Chiesa. Della Valle però è stato chiaro: non si vende, al punto che la Fiorentina ha rifiutato anc...
A cura di Redazione Labaroviola
15 marzo 2018 12:30
Provando a muoversi con largo anticipo, il Napoli ha messo sul piatto 40 milioni di euro per Federico Chiesa. Della Valle però è stato chiaro: non si vende, al punto che la Fiorentina ha rifiutato anche questa proposta.
Fonte: Calciomercato.com