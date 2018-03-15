Calciomercato.com: Della Valle dice no, rifiutata un'altra offerta per Federico Chiesa

Provando a muoversi con largo anticipo, il Napoli ha messo sul piatto 40 milioni di euro per Federico Chiesa. Della Valle però è stato chiaro: non si vende, al punto che la Fiorentina ha rifiutato anc...

A cura di Redazione Labaroviola 15 marzo 2018 12:30

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa

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