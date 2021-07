Calciomercato.com, Antognoni, l’offerta della Fiorentina è troppo bassa: si va verso il divorzio

Giornata decisiva, in casa Fiorentina, per il futuro di Giancarlo Antognoni. Andrà in scena oggi, infatti, l’incontro tra la bandiera viola e il direttore generale Joe Barone. Sul piatto il ruolo da ricoprire: dopo la mancata conferma da club manager, la società ha proposto un’attività nell’area scouting a 5.000 euro netti al mese. Cifra che, secondo quanto appreso da calciomercato.com, Antognoni non ha considerato congrua. Si va, dunque, verso il divorzio.

