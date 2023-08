Calciomercato.com annuncia: “Fatta per Beltran alla Fiorentina, 20 milioni al River. Mercoledì già a Firenze”

Tutto fatto, la Fiorentina si appresta ad accogliere il suo nuovo attaccante. Stando quanto riportato da Calciomercato.com, Lucas Beltran è pronto ad approdare a Firenze per le visite mediche e per apporre la firma sul contratto. Fiorentina e RIver hanno trovato l’accordo dopo l’accelerata delle scorse ore. Al club argentino andrà una somma pari a circa 20 milioni di euro, con il giocatore che già negli scorsi giorni aveva raggiunto un’intesa di massima con la Fiorentina che ha messo sul tavolo un contratto da circa 1,8 milioni a stagione fino al 2028. Beltran arriverà a Firenze nella giornata di mercoledì.

GERARCHIE – La Fiorentina regala dunque ad Italiano l’attaccante a lungo richiesto alla dirigenza. Beltran arriva in Viola con 34 presenze e 16 reti nella stagione attuale e si candida fortemente come centravanti titolare della Fiorentina 2023/2024. Cambiano fortemente, dunque, le gerarchie in attacco per la squadra gigliata con un Cabral apparso paurosamente indietro di condizione. La Fiorentina è pronta a sacrificarlo e ad approfondire i sondaggi arrivati da Milano sponda rossonera e da alcune piste estere. Resta in uscita anche Jovic, per cui negli ultimi giorni ha timidamente chiesto informazioni anche la Stella Rossa di Belgrado. In attesa del colpo, anch’esso imminente, di Nzola. A scriverlo è Calciomercato.com.