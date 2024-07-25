Calcio, cos'è e come funziona il cash out nel betting?

Una partita di calcio si può vivere in tanti modi differenti. C’è chi ama vederla comodamente in TV, chi preferisce fare l’abbonamento allo stadio e chi, tra i più nostalgici, adora ascoltarla tramite...

Una partita di calcio si può vivere in tanti modi differenti. C’è chi ama vederla comodamente in TV, chi preferisce fare l’abbonamento allo stadio e chi, tra i più nostalgici, adora ascoltarla tramite la radio, immaginando ciò che sta succedendo e rivedendo più tardi gli highlight quando saranno disponibili. Ma c’è anche chi non si limita a tifare e cerca maggiore coinvolgimento in ogni singolo match in corso, magari attraverso una scommessa su questa o quella squadra. E sono tante le modalità di puntata a disposizione degli appassionati di settore.

Tra queste, una sta spopolando negli ultimi anni. Parliamo del cashout, ossia di una particolare modalità di scommessa basata sulla possibilità di terminare la puntata prima che l’evento finisca, quando ancora il risultato è identico a quello pronosticato. Ovviamente l’importo che verrà accreditato sul conto di gioco non sarà il medesimo di quello che si sarebbe potuto vincere attendendo il termine della partita e qualora l’esito fosse stato quello previsto. Ma in tal maniera si eviteranno sorprese dell’ultimo minuto.

Quando conviene utilizzare la modalità cashout?

Certo è che non tutti gli operatori di scommesse hanno già dato la possibilità di usufruire del cashout. Quindi, prima ancora di continuare il discorso, conviene capire chi abbia inserito nel proprio palinsesto di offerte questa modalità. Per scoprire i siti che offrono questo tipo di opzione, si può consultare una pagina web come questa: https://time2play.com/it/scommesse/cash-out/. Ma quando conviene davvero utilizzare il cashout? Sicuramente in una di quelle partite in cui il risultato potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Di quelle che potrebbero finire a reti inviolate o in goleada, oppure in un pareggio spettacolare a suon di gol. Un esempio tutto italiano potrebbe essere quello della Fiorentina, impegnata ultimamente in Serie A, Coppa Italia e in Conference League. Se si fosse scommesso sull’esito X al termine dei tempi regolamentari e dei supplementari, dovendo quindi ricorrere ai calci di rigore, della finalissima della terza coppa europea per club, con la Viola protagonista, si sarebbe potuta utilizzare l’opzione cashout al 115esimo, ossia un minuto prima del gol di El Kaabi, che sfortunatamente ha deciso la sfida a favore dell’Olympiacos. In quel modo il pronostico sarebbe stato dato per buono, con tanto di accredito della vincita della scommessa, seppur in forma leggermente ridotta, sul proprio conto di gioco.

Stessa cosa si sarebbe potuta fare per la sfida di campionato contro la Roma giocatasi al Franchi. Per chi aveva scommesso sulla vittoria dei padroni di casa, l’opzione cashout avrebbe fatto sicuramente comodo, dato il pareggio all’ultimo respiro di Diego Llorente per i giallorossi. Senza scomodare la squadra di Rocco Commisso ulteriormente, potremmo chiosare dicendo che la modalità cashout sarebbe sempre utile laddove ci si stia lanciando in un pronostico difficile, come nel caso di finali, big match o derby.

Non solo cashout, gli altri incentivi più noti per le scommesse

Sono comunque numerosi gli incentivi dedicati al mondo del betting messi a disposizione dai diversi operatori che lavorano sul mercato italiano. Tralasciando il cashout, infatti, gli utenti che vogliano puntare sul mondo dello sport, in particolare del pallone, potranno usufruire di promo e offerte dedicate. Su tutte, i bonus di benvenuto, che daranno accesso a una quota in denaro iniziale che si andrà ad aggiungere alla somma depositata sul conto di gioco in proporzione percentuale. Quest’ultima dipende sempre dai termini e dalle condizioni del singolo sito di betting.

Altra offerta molto interessante è quella del bonus senza deposito per le scommesse sportive, che consente di usufruire di un determinato ammontare in denaro per le proprie puntate senza dover depositare nulla sul proprio account di gioco. Infine, possiamo citare le free bet, ossia delle scommesse gratuite, ottenibili seguendo le condizioni di riscatto della promozione proposte dal portale dove si è iscritti. Esse consistono in puntate totalmente gratuite che permettono comunque di vincere soldi veri. Insomma, le possibilità non mancano.