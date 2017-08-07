Calamai: "Veretout farà dimenticare Vecino. Kalinic? Pioli spera in un miracolo. Servono terzino sinistro e attaccante..."

Luca Calamai ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu: "Kalinic? Non l’ho visto euforico ma nemmeno svogliato, è uno dei 4-5 attaccanti del campionato perché è completo e garantisce le due f...

Luca Calamai ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu: "Kalinic? Non l’ho visto euforico ma nemmeno svogliato, è uno dei 4-5 attaccanti del campionato perché è completo e garantisce le due fasi riuscendo a fare reparto da solo. Pioli spera in qualcosa di miracoloso, ossia che il croato resti. Un attaccante esterno ed un terzino sinistro servono come il pane, i soldi ci sono anche se non sarà facile prendere uno tra Politano e Jesè Rodriguez. Per quanto riguarda il terzino, Maxi Olivera continua a non convincere e serve un titolare forte. Eysseric arriverà visto che Snejider al Nizza lo libera, e sarà l’alternativa a Saponara. Con questi tre la rosa è almeno pronta per la prima di campionato, poi arriveranno dei giocatori al netto delle uscite. Veretout? Ha caratteristiche giuste, è cattivo mentre la Fiorentina negli ultimi anni è stata ‘femmina’, e in più ha piedi educati. E’ un acquisto che può far dimenticare Vecino, la partenza più dolorosa secondo Pioli. Gaspar sta migliorando, ma non intravedo cose particolari e probabilmente titolare giocherà ancora Tomovic.