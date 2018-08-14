Calamai: "Senza Badelj ci manca il regista. Norgaard banale, mi esaltano Gerson e Lafont"

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu: "Non vedo come si possa giocare a Genova, dopo quello che è successo. Badelj? Ci mancherà. Questa sq...

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu: "Non vedo come si possa giocare a Genova, dopo quello che è successo. Badelj? Ci mancherà. Questa squadra ha bisogno di un registra: penso che alla fine giocherà Veretout in quel ruolo e c’è il rischio di snaturare qualcosa che funzionava benissimo. Speriamo che Gerson garantisca gol. Norgaard invece non mi convince, ha problemi gravi con la lingua e questo frena l’inserimento in rosa. Mi sembra un giocatore banale. Non mi ha fatto innamorare, mentre invece mi sono piaciuti moltissimo Lafont e Gerson".