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Calamai: "Se la società dice di non avere obiettivi sa che la squadra non è all'altezza"

Il giornalista Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno Toscana:“Montella? Se vogliamo criticare gli errori del mister, lo possiamo fare. Ma scaricare gli errori soltanto su di lui è troppo facile. Se la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 15:42
Calamai: "Se la società dice di non avere obiettivi sa che la squadra non è all'altezza" -
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Il giornalista Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno Toscana:“Montella? Se vogliamo criticare gli errori del mister, lo possiamo fare. Ma scaricare gli errori soltanto su di lui è troppo facile. Se la proprietà inizia la stagione dicendo che non ci sono obiettivi, vuol dire che è consapevole di non aver realizzato una squadra in grado di ambire all’Europa League. Mi è piaciuto l’intervento di Pradè: significa che a livello societario sono sempre presenti".

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