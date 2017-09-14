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Calamai: ''Saponara sempre infortunato? Questa Fiorentina può permettersi di aspettarlo...''

Il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Blu di Riccardo Saponara: "E' sempre infortunato? Sì, ma sta recuperando bene, l'intervento di pulizia al ginocchio è ser...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2017 11:27
Calamai: ''Saponara sempre infortunato? Questa Fiorentina può permettersi di aspettarlo...'' -
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Il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Blu di Riccardo Saponara: "E' sempre infortunato? Sì, ma sta recuperando bene, l'intervento di pulizia al ginocchio è servito. La Fiorentina vista a Verona, comunque, può anche permettersi di aspettare la sua guarigione completa".

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