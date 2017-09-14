Calamai: ''Saponara sempre infortunato? Questa Fiorentina può permettersi di aspettarlo...''
Il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Blu di Riccardo Saponara: "E' sempre infortunato? Sì, ma sta recuperando bene, l'intervento di pulizia al ginocchio è ser...
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2017 11:27
Il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Blu di Riccardo Saponara: "E' sempre infortunato? Sì, ma sta recuperando bene, l'intervento di pulizia al ginocchio è servito. La Fiorentina vista a Verona, comunque, può anche permettersi di aspettare la sua guarigione completa".