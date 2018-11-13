Calamai: "Pioli faccia scelte nette, basta confusione. Sono preoccupato perchè..."

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai, ha parlato a radio Bruno, queste le sue parole:“Sono preoccupato, adesso la sosta e la partenza di tanti calciatori per le nazionale non aiuta....

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai, ha parlato a radio Bruno, queste le sue parole:

“Sono preoccupato, adesso la sosta e la partenza di tanti calciatori per le nazionale non aiuta. In questo momento la proprietà dovrebbe intervenire per scuotere la squadra, che ultimamente mi è sembrata sfilacciata. Il primo problema? Ritrovare lo spirito che questo gruppo ha già dimostrato di avere in passato. Quando non si riesce a gestire le situazioni favorevoli significa che non c’è abbastanza sacrificio.

E’assurdo mettere in discussione Pioli, ma ora per lui è arrivato il momento delle scelte nette in mezza a tanta confusione. Vanno rimessi i giocatori nei loro ruoli, serve solidità, anche se bisognava arrivarci prima a questa considerazione. Lafont? Anche lui è una contraddizione. Tutti gli addetti ai lavori lo esaltano ma secondo i voti de La Gazzetta è il peggiori tra i portieri delle prime dieci squadre in classifica. Questa squadra ha tanti problemi…”