Calamai: "Montella deve fare di più, ma non è il problema della Fiorentina"

Queste le parole di Luca Calamai a Rete tv38: “Montella non è tutti i problemi della Fiorentina. L’allenatore ha fatto tanti errori, ma dalla gara contro il Cagliari dobbiamo soprattutto imparare la l...

Queste le parole di Luca Calamai a Rete tv38: “Montella non è tutti i problemi della Fiorentina. L’allenatore ha fatto tanti errori, ma dalla gara contro il Cagliari dobbiamo soprattutto imparare la lezione. Non credo che quanto fatto fino ad ora sia un disastro apocalittico. Montella deve fare di più, ma la squadra è stata costruita in fretta, si vede”