Calamai: "La squadra non può ripartire, il cuore è rimasto ad Udine. Non è immaginabile come la squadra andrà in campo."

Calamai a La Gazzetta.it su Astori: “La squadra non può ripartire, il cuore è rimasto ad Udine, lo stadio sarà esaurito. Non è immaginabile come la squadra andrà in campo. Hanno perso un amico, il Cap...

A cura di Redazione Labaroviola 08 marzo 2018 10:35

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