Calamai: "La Juventus come una gita a Gardaland. Vlahovic? Non è all'altezza di essere titolare"
Il giornalista Luca Calamai ha parlato della prossima sfida alla Juve ai microfoni di Radio Blu: "Dire che questa squadra sta funzionando bene non è possibile, ma dobbiamo arrivare a questa partita se...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2018 14:43
Il giornalista Luca Calamai ha parlato della prossima sfida alla Juve ai microfoni di Radio Blu: "Dire che questa squadra sta funzionando bene non è possibile, ma dobbiamo arrivare a questa partita senza nulla da perdere: per noi deve essere come una gita a Gardaland. Le responsabilità e le pressioni saranno tutte loro, noi giochiamo con spregiudicatezza. Vlahovic? Se Pioli gli preferisce Thereau, che non gioca da mesi, significa che non è ritenuto all'altezza".