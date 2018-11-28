Calamai: "La Juventus come una gita a Gardaland. Vlahovic? Non è all'altezza di essere titolare"

Il giornalista Luca Calamai ha parlato della prossima sfida alla Juve ai microfoni di Radio Blu: "Dire che questa squadra sta funzionando bene non è possibile, ma dobbiamo arrivare a questa partita se...

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2018 14:43

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