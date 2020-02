Luca Calamai ha parlato ospite a Radio Bruno Toscana: “Secondo me non è ancora detto che si giochi sabato a Udine. Vorrei vedere da Iachini qualcosa di diverso. Che dimostri di essere un allenatore giusto per una squadra che ambirà all’Europa. Possibilità che resti? 70%. Ma deve far vedere di saper schierare 3 attaccanti e una difesa a 4, serve una Fiorentina che sappia imporre un suo gioco. Vlahovic? Mi sono innamorato di Dusan quando l’ho intervistato, un ragazzo molto legato alla Fiorentina e anche alla Primavera. Era furibondo per cosa disse il suo procuratore lui sa di essere all’inizio della sua carriera e vuole rimanere a Firenze. Ma puntare su di lui come centravanti titolare può essere un rischio”.