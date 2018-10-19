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Calamai difende Simeone: "È giovanissimo, soffre perchè c'è tanta concorrenza in attacco"

Luca Calamai ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole:"Simeone giovanissimo, dovrebbe essere un pochino più egoista. Secondo me soffre il fatto che quest’anno la Fiorentina ha molti attaccant...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2018 13:20
Calamai difende Simeone: "È giovanissimo, soffre perchè c'è tanta concorrenza in attacco" -
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Luca Calamai ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole:

"Simeone giovanissimo, dovrebbe essere un pochino più egoista. Secondo me soffre il fatto che quest’anno la Fiorentina ha molti attaccanti e quindi c’è un po’ di affollamento in avanti"

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