Calamai difende Simeone: "È giovanissimo, soffre perchè c'è tanta concorrenza in attacco"
Luca Calamai ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole:"Simeone giovanissimo, dovrebbe essere un pochino più egoista. Secondo me soffre il fatto che quest’anno la Fiorentina ha molti attaccant...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2018 13:20
Luca Calamai ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole:
"Simeone giovanissimo, dovrebbe essere un pochino più egoista. Secondo me soffre il fatto che quest’anno la Fiorentina ha molti attaccanti e quindi c’è un po’ di affollamento in avanti"