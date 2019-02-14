Calamai: "Conta solo la Coppa Italia. Contro l'Inter tutti i titolari in panchina. In campionato..."

Luca Calamai ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:“La Fiorentina ha pochissime possibilità di arrivare in Europa tramite il campionato. Le squadre davanti sono tante e stanno volando, conta so...

A cura di Redazione Labaroviola 14 febbraio 2019 14:02

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