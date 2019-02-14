Calamai: "Conta solo la Coppa Italia. Contro l'Inter tutti i titolari in panchina. In campionato..."
Luca Calamai ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:“La Fiorentina ha pochissime possibilità di arrivare in Europa tramite il campionato. Le squadre davanti sono tante e stanno volando, conta so...
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 14:02
Luca Calamai ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:
“La Fiorentina ha pochissime possibilità di arrivare in Europa tramite il campionato. Le squadre davanti sono tante e stanno volando, conta solo la Coppa Italia e lavorerei solo su questo obiettivo. Tutte le scelte ora devono essere mirate ad arrivare nelle migliori condizioni possibili alla semifinale contro l’Atalanta. Contro l’Inter i titolari devono riposare, devono star fuori Chiesa, Milenkovic, Veretout, Muriel e chi è importante per Pioli"