Calamai: "Questo ciclo non è finito, deve dimostrare tanto. Si alle due punte, no a Babacar"

Sousa deve fare cose semplici, vanno bene le due punte in campo. Ecco chi farei giocare al fianco di Kalinic

Il giornalista fiorentino della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole: "La partita di stasera è molto importante, aspettiamo risposte dal campo e dai risultati. In giro c'è il dubbio che questo ciclo sia finito, io penso di no, Sousa deve tornare a fare cose semplici. Adesso non si può più perdere per tanti motivi. Io sono convinto che questa squadra debba dimostrare ancora tanto. Le due punte? Non mi piace l'attacco Kalinic - Babacar, schiererei si due punte ma non Babacar con Kalinic, preferirei più Ilicic o Zarate al fianco del croato. Sousa deve schierare i giocatori nei loro ruoli perché nei momenti delicati la normalità ti aiuta" conclude Calamai.