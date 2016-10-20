Labaro Viola

Calamai: "Questo ciclo non è finito, deve dimostrare tanto. Si alle due punte, no a Babacar"

Sousa deve fare cose semplici, vanno bene le due punte in campo. Ecco chi farei giocare al fianco di Kalinic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 ottobre 2016 16:10
Calamai: "Questo ciclo non è finito, deve dimostrare tanto. Si alle due punte, no a Babacar" -
News
Fiorentina
Primo Piano
Calamai
Condividi

Il giornalista fiorentino della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole: "La partita di stasera è molto importante, aspettiamo risposte dal campo e dai risultati. In giro c'è il dubbio che questo ciclo sia finito, io penso di no, Sousa deve tornare a fare cose semplici. Adesso non si può più perdere per tanti motivi. Io sono convinto che questa squadra debba dimostrare ancora tanto. Le due punte? Non mi piace l'attacco Kalinic - Babacar, schiererei si due punte ma non Babacar con Kalinic, preferirei più Ilicic o Zarate al fianco del croato. Sousa deve schierare i giocatori nei loro ruoli perché nei momenti delicati la normalità ti aiuta" conclude Calamai.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok