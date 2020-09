Il giornalista della Gazzetta, Luca Calamai, ha rilasciato un’intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Metà dei tifosi della Fiorentina provengono da fuori città e per lo stadio bisognerà guardare al futuro, a cosa sarà Firenze tra circa 10 anni. Per le ambizioni della società calciatori come Igor o Ceccherini possono essere solamente delle riserve, quindi serve un difensore. Per l’attacco la Fiorentina prenderà un giocatore alla De Paul per aumentare la qualità e non la quantità e i gol. Sesto/settimo posto sono raggiungibili con un buon difensore”.

