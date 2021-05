Calamai: “Castrovilli è molto amareggiato. Sta riflettendo sulla sua permanenza alla Fiorentina”

Luca Calamai, penna della giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Zona Mista, trasmissione di Rtv38, per parlare del futuro di Gaetano Castrovilli. Ecco le sue parole:

“Il centrocampista è reduce da una stagione non proprio esaltante ed adesso è arrivata la mazzata della Nazionale. Sicuramente il talento pugliese sperava negli Europei. Pare che al momento sia molto amareggiato e che stia riflettendo a 360° gradi sul suo futuro, anche per quanto riguarda la sua permanenza alla Fiorentina. Mi permetto di suggerirgli di non farsi prendere dalla delusione, adesso qui è arrivato Gattuso e ricominciamo tutti da zero, con grande entusiasmo. Non è il momento di andare via”.

