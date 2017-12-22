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Calamai: "Andrea Della Valle si è preso 3/4 mesi di riflessione. Acquisti a gennaio solo se..."

Luca Calamai ha parlato a Italia 7, queste le sue parole:"Le parole dette ieri da Pioli in conferenza sono una state un messaggio indiretto verso Andrea Della Valle, lo aspettano a Firenze, squadra co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 14:31
Calamai: "Andrea Della Valle si è preso 3/4 mesi di riflessione. Acquisti a gennaio solo se..." -
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Luca Calamai ha parlato a Italia 7, queste le sue parole:

"Le parole dette ieri da Pioli in conferenza sono una state un messaggio indiretto verso Andrea Della Valle, lo aspettano a Firenze, squadra compresa. Da quello che ho capito, Andrea vuole prendersi 3-4 mesi di riflessione prima di decidere se tornare in città e al fianco della squadra, deve capire se la gente di Firenze lo vuole. Il mercato di gennaio dipende dalle prossime partite, se ci saranno risultati positivi allora verranno fatti investimenti"

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