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Calamai: "Biraghi in nazionale? Con questa convocazione ora vale il doppio. Riportate Venuti a casa..."

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, ha commentato le convocazioni per lo stage in nazionale da parte del ct ad interim Di Biagio: “Convocazioni? Chiesa non è una sorpresa, Benassi nemmeno,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2018 18:45
Calamai: "Biraghi in nazionale? Con questa convocazione ora vale il doppio. Riportate Venuti a casa..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, ha commentato le convocazioni per lo stage in nazionale da parte del ct ad interim Di Biagio: “Convocazioni? Chiesa non è una sorpresa, Benassi nemmeno, visti anche i suoi trascorsi nelle nazionali giovanili. La vera sorpresa è la convocazione di Biraghi. A mio modo di vedere non è un giocatore adatto per una squadra che vuole tornare in Europa, ma a quanto pare è visto come un prospetto interessante da chi si occupa di selezionare i giocatori per la nazionale. Il suo valore dopo oggi è raddoppiato, questa convocazione lo proietta tra i nomi più interessanti del suo ruolo. Lo stesso Venuti, anche lui convocato, è un giocatore della Fiorentina che potrebbe essere riportato a casa a giugno, al posto di Gaspar magari".

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