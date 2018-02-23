Calamai: "Biraghi in nazionale? Con questa convocazione ora vale il doppio. Riportate Venuti a casa..."

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, ha commentato le convocazioni per lo stage in nazionale da parte del ct ad interim Di Biagio: “Convocazioni? Chiesa non è una sorpresa, Benassi nemmeno,...

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, ha commentato le convocazioni per lo stage in nazionale da parte del ct ad interim Di Biagio: “Convocazioni? Chiesa non è una sorpresa, Benassi nemmeno, visti anche i suoi trascorsi nelle nazionali giovanili. La vera sorpresa è la convocazione di Biraghi. A mio modo di vedere non è un giocatore adatto per una squadra che vuole tornare in Europa, ma a quanto pare è visto come un prospetto interessante da chi si occupa di selezionare i giocatori per la nazionale. Il suo valore dopo oggi è raddoppiato, questa convocazione lo proietta tra i nomi più interessanti del suo ruolo. Lo stesso Venuti, anche lui convocato, è un giocatore della Fiorentina che potrebbe essere riportato a casa a giugno, al posto di Gaspar magari".