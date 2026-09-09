Calabrese: “Tanto nervosismo con Grosso. Diversi giocatori infastiditi dalla gestione”

Il divorzio resta aperto: la Fiorentina valuta possibili provvedimenti.

Non sembra essere ancora arrivata la parola fine sul rapporto tra la Fiorentina e Fabio Grosso. Come racconta Giuseppe Calabrese su Repubblica, dopo l’esonero dell’allenatore restano infatti tensioni e strascichi che potrebbero avere ulteriori conseguenze. La società viola starebbe valutando anche l’ipotesi di un’azione disciplinare nei confronti dell’ex tecnico, ancora legato al club da un contratto e quindi, a tutti gli effetti, un dipendente della Fiorentina.

A irritare particolarmente la dirigenza, con Fabio Paratici in prima linea, sarebbe stato soprattutto l’atteggiamento assunto da Grosso nelle ultime settimane. L’allenatore avrebbe manifestato in più occasioni forti perplessità sul valore della rosa e sulla competitività della squadra, arrivando a mettere in discussione anche le strategie adottate dalla società sul mercato, sia in entrata che in uscita.

Secondo quanto riportato da Calabrese, Grosso avrebbe ripetuto più volte di “non essere in grado di allenare la Fiorentina per i limiti dei suoi calciatori”, sostenendo inoltre che “la squadra non sarebbe mai stata competitiva né quest’anno, né in futuro”.

Un atteggiamento che, sempre secondo Repubblica, avrebbe finito per creare tensioni anche all’interno dello spogliatoio. Diversi giocatori sarebbero rimasti colpiti, e in alcuni casi particolarmente infastiditi, dalla gestione dell’allenatore. Il clima negativo avrebbe accompagnato la squadra nelle prime tre giornate di campionato, tutte concluse con una sconfitta.

A far precipitare definitivamente la situazione sarebbe stato poi il duro confronto andato in scena domenica tra Grosso e Paratici. Un faccia a faccia che avrebbe rappresentato la goccia finale, portando la società a optare per l’esonero e a richiamare Paolo Vanoli, con l’obiettivo di riportare serenità nell’ambiente e rilanciare la squadra nelle prossime partite.

Ma se il primo giorno è stato dedicato alla gestione dell’emergenza, ieri la Fiorentina avrebbe deciso di non lasciar cadere la questione relativa ai modi e all’atteggiamento dell’ex allenatore. Più che di un’azione disciplinare, si potrebbe forse parlare di “inadempienza contrattuale”, considerando che Grosso, secondo quanto filtra, si sarebbe quasi rifiutato di allenare la squadra. Un tema che, inevitabilmente, potrebbe finire nelle mani degli avvocati.

Il divorzio tra Grosso e la Fiorentina, dunque, non sembra ancora definitivamente chiuso. La separazione potrebbe portarsi dietro ulteriori tensioni e scorie, con la società intenzionata a fare chiarezza anche sugli ultimi giorni della gestione dell’ex tecnico.