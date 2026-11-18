Cairo: "Se arrivano offerte, sono disponibile a vendere il Torino, ma non ce ne sono"

Il presidente granata ha detto di essere pronto a cedere il club

"Cedere il Torino? Lo avevo già dichiarato due anni fa: sono aperto alla vendita della società granata, ma finora non è pervenuta alcuna proposta. Mi auguro che prima o poi si faccia avanti qualcuno, anche per lasciare spazio ad altri imprenditori". È quanto affermato dal numero uno del club piemontese, Urbano Cairo, intervenuto all'evento Rcs Sport Industry Talk in merito all'eventualità di passare la mano alla guida del club. (ANSA).