Cagliari, il campo sarà infuocato domenica, previsto il tutto esaurito

Come scrive L'Unione Sarda, il pubblico di fede cagliaritana è in delirio per questo avvio strepitoso della squadra di Maran. E l'entusiasmo non sembra volersi fermare: per la sfida di domenica contro...

Come scrive L'Unione Sarda, il pubblico di fede cagliaritana è in delirio per questo avvio strepitoso della squadra di Maran. E l'entusiasmo non sembra volersi fermare: per la sfida di domenica contro la Fiorentina ci sarà un campo molto ostico, visto che è previsto il tutto esaurito