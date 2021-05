Cagliari-Fiorentina finisce 0-0. Vince la noia. Per i viola ancora non arriva la salvezza matematica

Al 12′ buon calcio d’angolo battuto da Pulgar, svetta Caceres di testa ma la palla esce a lato. Gara bloccata comunque alla Sardegna Arena tra Cagliari e Fiorentina, i punti in palio valgono la salvezza dunque le due squadre lavorano sulla concentrazione. Al 37′ Zappa fa tunnel a Bonaventura, tira dalla distanza ma Igor mette la palla in angolo. Solamente due tiri, e non nello specchio della porta nei primi 40′.

Al 57′ buon cross messo dentro da Biraghi per Vlahovic che arriva poco dopo Cragno che esce bene e sventa un’ottima occasione per i viola. Al 68′ grandissima occasione sui piedi di Joao Pedro, il brasiliano va al tiro ma Milenkovic salva la Fiorentina. Poche emozioni oggi a Cagliari, vince la paura e la concentrazione. All’85’ ci prova Cerri e ma sbaglia lo stop, Igor salva. Cagliari-Fiorentina finisce 0-0.

