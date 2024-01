Cade la Fiorentina al Mapei in una gara in cui è successo di tutto. Bonaventura si fa parare il rigore

Fiorentina che cerca di prendere subito il pallino del gioco, Sassuolo che punta sulle ripartenze. Al 7′ Berardi per Thorstvedt ma Kayode con intelligenza chiude e sventa il pericolo. All’8′ Kayode si perde Pedersen che al centro trova Pinamonti, Sassuolo che firma l’1-0. All’11’ Pinamonti scappa a Milenkovic e prova la conclusione, palla fuori. Al 14′ Laurienté va alla conclusione dalla distanza. Al 16′ Bonaventura mette a sedere il giocaore del Sassuolo ma invee che andare il tiro prova a scodellare per Brekalo, pallone dosato male. Al 19′ Toljan va alla conclusione, Berardi interviene sul tiro e segna il 2-0. Il guardialinee segnala l’offside, confermato dal VAR. Al 21′ Bonaventura prova a mettere in moto Ikoné, Pedersen sventa il pericolo in angolo. Al 23′ Nzola mette dentro al centro ma Ikoné non riesce ad arrivare sul pallone che finisce da Consigli. Al 24′ cross dentro di Biraghi ma nessun viola va a chiudere sul secondo palo. Al 39′ la Fiorentina prova a manovrare ma alla fine Ikoné fa fallo su Consigli. Al 39′ Bonaventura scodella dentro ma Nzola non riesce ad arrivare. Al 43′ Berardi per Laurienté che viene ostacolato da Milenkovic e si lascia cadere a terra.

Al 48′ il Sassuolo raddoppia con Thorstvedt dopo un rimpallo in area. Abisso viene richiamato all’OFR, fuorigioco e secondo gol annullato ai neroverdi. Pinamonti ammonito per proteste. Al 54′ cross di Kayode dentro che non dà alcun problema a Consigli. Al 57′ conclusione di Berardi che finisce sul fondo. Al 58′ ripartenza sbagliata da Nzola. Al 58′ Ikoné si accentra e va alla conclusione, palla di poco fuori. Quarta grande chiusura al 60′. Al 61′ cross dentro di Bonaventura su cui non arriva nessuno. Al 62′ Fiorentina pericolosa Erlic chiude in angolo su Beltran. Al 63′ calcio di rigore per la Fiorentina, Milenkovic colpisce il pallone in area, palla che finisce sul braccio di Ferrari. Dal dischetto Bonaventura si fa parare il rigore da Consigli. Si resta sull’1-0 per il Sassuolo. Al 66′ palla di Duncan sulla traversa, sulla respinta Quarta non sbaglia e fa 1-1. Fuorigioco e gol annullato ai viola. Al 69′ il Sassuolo salva su Beltran. Al 71′ Consigli salva su Milenkovic poi Nzola ciabatta la conclusione. All’87’ clamorosa mischia in area di rigore, palla in angolo. All’88’ Mulattieri calcia fuori. Al 92′ conclusione di Ikoné che finisce fuori. Al 97′ Ikoné sul secondo palo si divora il gol.