Cade la Fiorentina al Dall’Ara, lo scatto Champions lo fa il Bologna. Finisce 2-0 per i rossoblù

Fiorentina che parte molto forte, pressing alto e buona costruzione. Al 6’ primo squillo dei viola, Bonaventura duetta con Ikone e lo mette davanti alla porta, il francese va alla conclusione ma senza trovare lo specchio della porta. All’8’ la Fiorentina se la cava sull’asse Saelemaekers-Zirkzee. Al 9’ Aebischer prova la conclusione dalla distanza. Al 10’ Mandragora dentro per Nico che prova la conclusione. Poco dopo tiro di Orsolini, palla fuori. Al 12’ il Bologna passa in vantaggio, il 7 rossoblù firma l’1-0 con il tiro di sinistro. Al 14’ Bonaventura prova a piazzare, Ravaglia salva. Al 16’ fallo su Nico in area di rigore ma Chiffi aveva fischiato fallo in attacco di Belotti, leggera trattenuta sul difensore rossobllù. Al 25’ Saelemaekers prova la conclusione dalla distanza, salva Terracciano. Al 26’ tiro di Zirkzee fuori. Al 36’ punizione di Orsolini e 2-0 per il Bologna, Posch probabilmente la tocca. All’OFR Chiffi annulla la rete per fuorigioco. Al 44’ brivido per il Bologna sul pressing di Nico.

Al 47’ Ferguson va alla conclusione dalla distanza, Terracciano risponde presente. Al 51’ ottima giocata di Zirkzee, poi pallonetto e rimpallo sul petto di Arthur, salva Kayode. Al 56’ occasione per Ferguson, Terracciano para. Al 57’ Kayode mura Zirkzee. Al 60’ ammonito Freuler, salta il prossimo turno. Al 63’ di nuovo pericoloso il Bologna con Saelemaekers, salva in angolo Arthur. Al 64’ testata alta di Beukema, Biraghi lo perde. Al 67’ bel cross di Kayode, il Bologna sventa il pericolo. Al 68’ punizione battuta bene da Biraghi, Ravaglia reattivo si salva. Al 70’ conclusione di Kayode, palla in curva. Al 70’ dentro Fabbian per Aebischer nel Bologna e fuori Nico, dentro Nzola. Al 71’ conclusione fuori di Ferguson. Al 72’ doppio passo di Orsolini e tiro, palla fuori. Al 75’ Nzola buon colpo di testa ma palla che finisce fuori dallo specchio. Al 78’ Belotti dentro per Ikone che calcia male. Al 78’ dentro Ndoye e Lykogiannis e fuori Orsolini e Saelemaekers. All’83’ giocata di Zirkzee su Milenkovic e conclusione. All’84’ fuori Arthur e Mandragora per Lopez e Duncan. All’85’ cross dentro di Ikone per Nzola, tiro debole. Forcing finale della Fiorentina. Al 95’ il Bologna raddoppia con Odgaard.