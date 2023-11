Cade la Fiorentina a San Siro, il Milan vince 1-0, decisivo il gol su rigore di Theo Hernandez

Al 23’ primo squillo del Milan, Pulisic calcia bene da posizione centrale, Terracciano sventa la minaccia spedendo il pallone in angolo. Al 30’ Calabria prove il tiro, Terracciano in due tempi. Al 32’ Sottil si accentra e prova una conclusione dalla distanza. Al 40’ Duncan per Nico che prova il tiro a giro, palla fuori. Al 44’ ottima parata di Terracciano su Pobega. Al 46’ Theo Hernandez prende posizione su Parisi che fa fallo da rigore. Dal dischetto Theo firma l’1-0.

Al 49’ Chukwueze colpisce di testa, salva Terracciano. Al 50’ Maignan salva su Beltran. Al 54’ Beltran per Nico che tira fuori. Al 60’ Parisi tenta il tiro dalla distanza, palla altissima. Al 62’ palla deviata di Nico che si stampa sul palo. Al 75’ Terracciano salva su Jovic. All’80’ tiro di Sottil deviato in angolo. All’89’ Maxime Lopez va al tiro palla che esce di poco. Al 96′ Maignan salva un gol di Mandragora con la faccia.