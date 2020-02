Secondo Il Corriere dello Sport Martin Caceres nei giorni scorsi è volato in Sudamerica per dei problemi familiari e tornerà quindi ad allenarsi oggi. Ora se i test atletici a cui verrà sottoposto saranno ok sarà in campo regolarmente insieme a Milenkovic e Pezzella mentre se non sarà pronto il suo posto sarà ricoperto da Igor, difensore che ha esordito in maglia viola contro la Juventus.