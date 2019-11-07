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Caceres corre verso il recupero, ma a Cagliari il difensore non dovrebbe giocare. Il motivo

Emergono novità sul recupero di Martin Caceres: il giocatore ha recuperato dall’infortunio patito nel match interno contro la Lazio ed è tornato in gruppo. Per lui adesso un progressivo aumento dei ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 19:28
Caceres corre verso il recupero, ma a Cagliari il difensore non dovrebbe giocare. Il motivo -
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Emergono novità sul recupero di Martin Caceres: il giocatore ha recuperato dall’infortunio patito nel match interno contro la Lazio ed è tornato in gruppo. Per lui adesso un progressivo aumento dei carichi di lavoro, a Cagliari Montella non lo rischierà. Così riporta calciomercato.com

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