Caceres: "Astori dolore grande, ho perso un fratello così."
Tuttomercatoweb riporta le parole di Caceres su Astori: "E’ stato un grande dolore, è una situazione difficile soprattutto per la famiglia. Auguro il meglio ai suoi genitori, alla figlia, alla compagn...
A cura di Redazione Labaroviola
22 marzo 2018 13:37
Tuttomercatoweb riporta le parole di Caceres su Astori: "E’ stato un grande dolore, è una situazione difficile soprattutto per la famiglia. Auguro il meglio ai suoi genitori, alla figlia, alla compagna. Mio fratello è scomparso nello stesso modo un anno fa."