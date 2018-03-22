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Caceres: "Astori dolore grande, ho perso un fratello così."

Tuttomercatoweb riporta le parole di Caceres su Astori: "E’ stato un grande dolore, è una situazione difficile soprattutto per la famiglia. Auguro il meglio ai suoi genitori, alla figlia, alla compagn...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2018 13:37
Caceres: "Astori dolore grande, ho perso un fratello così." -
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Tuttomercatoweb riporta le parole di Caceres su Astori: "E’ stato un grande dolore, è una situazione difficile soprattutto per la famiglia. Auguro il meglio ai suoi genitori, alla figlia, alla compagna. Mio fratello è scomparso nello stesso modo un anno fa."

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