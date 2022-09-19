Cacciatore non ci sta. ''Rosa Fiorentina incompleta? Non sono d'accordo, possono giocare su più fronti''

Fabrizio Cacciatore, ex terzino, non è d'accordo con chi sostiene che la Fiorentina non abbia una rosa abbastanza folta.

L'ex terzino di Verona e Sampdoria, ora allenatore del Verona Fabrizio Cacciatore ha parlato a Radio Bruno del rendimento della Fiorentina:

"Avvio di stagione della Fiorentina? Stimo Italiano come tecnico. Ha dimostrato di essere molto bravo e preparato nonostante le difficoltà del campionato. Rosa non completa? Non penso, reputo che i viola abbiano le giuste soluzioni per giocare entrambe le competizioni. Vittoria contro il Verona? La squadra ha creato molto e gioca sempre in modo propositivo. Jovic e Cabral? Sono giocatori di spessore che devono ancora adattarsi alla Serie A, cosa non facile. Centrocampo? E' un reparto d alto livello. Barak e Mandragora arrivano da annate positive e aumentano le alternative nelle rotazioni. Dodò? La società viola se ha ritenuto di spendere certe cifre per un terzino è perché pensa che possa fare la differenza".

LA PROMESSA DI KOKORIN

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