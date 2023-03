Cabral: “Sono concentrato sulla Fiorentina. Voglio continuare per molto tempo in Europa”

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ge.globo. Queste le sue parole: “Un anno fa, quando ero a Basilea, è uscito un sondaggio del Corinthians per me. Ma negli ultimi mesi non è venuto fuori altro. Il mio periodo al Palmeiras è stato molto breve. Sfortunatamente, non sono riuscito a ottenere ciò che volevo. Non ho avuto molte opportunità, mi sono infortunato e non sono cresciuto. Così è il calcio, è normale. Non puoi incolpare questo o quell’altro. Il Palmeiras è stato molto importante per la mia carriera. È un club che è campione ogni anno, e sono stato in grado di lavorare con grandi giocatori e un grande staff tecnico. Non ho nulla contro il Palmeiras. Nessun cuore ferito. Ora sono concentrato sulla Fiorentina. Voglio continuare per molto tempo in Europa. Quando deciderò di tornare in Brasile, non chiuderò le porte al Palmeiras. Sicuramente penso di tornare in Brasile, e il Palmeiras sarebbe una delle mie opzioni”.

RIBERY: “CHIESA E VLAHOVIC MIEI FRATELLINI”