Cabral operazione da 16 milioni, domani o sabato a Firenze: Ronaldo il Fenomeno il suo idolo

Per Cabral si stanno limando gli ultimi dettagli del contratto, fino al 2026, e dell’ingaggio, che partirà dal milione e settecentomila euro netti a stagione. Domani o al più tardi sabato, il giocatore sarà a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e firmare l’accordo. L’operazione porterà nelle casse del club svizzero più o meno 16 milioni di euro. È vero se ne va Vlahovic, attuale capocannoniere insieme a Immobile, ma ad arrivare è comunque ul gigante capace di segnare più reti di tutti nel campionato svizzero. Ha visto primeggiare uno dei suoi idoli, in Italia, Ronaldo il fenomeno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

