Cabral: “Dopo il gol annullato avevo già in mente l’esultanza. Devo sempre pensare a segnare”

Intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina, Arthur Cabral, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 contro il Braga in Conference League, spiegando l’esultanza: “Dopo che il mio primo gol è stato annullato avevo già nella mia testa quell’esultanza. Devo sempre pensare a segnare, anche se la mia prima rete era regolare”.



Poi ha proseguito parlando della qualificazione: “Il passaggio agli ottavi di finale è fondamentale, essendo la Conference una competizione europea e molto importante. Prendiamo questa vittoria e questa fiducia per continuare a vincere. Recuperare la partita da una situazione di svantaggio per noi è importantissimo, anche per le prossime volte, nel caso dovessero esserci altri casi come oggi”.

Infine, sul proprio rendimento: “Mi sento benissimo, devo continuare così ad aiutare la squadra a fare gol e assist. Questo è quello che voglio fin da quando sono arrivato. Domani guarderemo un po’ la tv per capire chi affronteremo, poi la testa sarà solo alla sfida contro il Verona. Dobbiamo rialzarci in campionato”.