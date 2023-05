Cabral: “Ci ho messo un po ad adattarmi. Il mio obiettivo è quello di migliorarmi”

“Il gol per me è un momento di felicità e puro godimento, tutto il lavoro viene ripagato”. Così Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, in un’intervista ai canali ufficiali della Serie: “Prima ci ho messo un po’ ad adattarmi, ma ora si vedono i risultati del mio lavoro. Ormai è quasi un anno che sono alla Fiorentina e ho sempre detto che il mio obiettivo è quello di continuare a migliorare e penso che sia quello che sta accadendo. Spero di continuare a crescere per aiutare ancora di più la squadra. La Salernitana? Non ci sono partite facili in Serie A, ogni partita è dura. Non importa se stai giocando contro le prime o le squadre in fondo alla classifica, se non sei concentrato e non giochi al massimo, rischi di fare brutte figure. A Salerno ci aspetta una sfida tosta, è sempre difficile là, hanno un tifo straordinario e dei grandi giocatori, sono in generale un’ottima squadra”.

