Cabral: "Arriviamo bene alla Salernitana. Siamo in fiducia dopo le quattro vittorie consecutive"

Prima del match contro la Salernitana, l'attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral ha parlato ai microfoni di Dazn: "Arriviamo bene perché abbiamo fatto quattro vittorie consecutive e ci arriviamo co...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2022 20:29

Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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