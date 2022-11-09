Cabral: "Arriviamo bene alla Salernitana. Siamo in fiducia dopo le quattro vittorie consecutive"
Prima del match contro la Salernitana, l'attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral ha parlato ai microfoni di Dazn: "Arriviamo bene perché abbiamo fatto quattro vittorie consecutive e ci arriviamo co...
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2022 20:29
Prima del match contro la Salernitana, l'attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral ha parlato ai microfoni di Dazn: "Arriviamo bene perché abbiamo fatto quattro vittorie consecutive e ci arriviamo con grande fiducia di fare una buona partita".
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