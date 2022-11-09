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Cabral: "Arriviamo bene alla Salernitana. Siamo in fiducia dopo le quattro vittorie consecutive"

Prima del match contro la Salernitana, l'attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral ha parlato ai microfoni di Dazn: "Arriviamo bene perché abbiamo fatto quattro vittorie consecutive e ci arriviamo co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2022 20:29
Cabral: "Arriviamo bene alla Salernitana. Siamo in fiducia dopo le quattro vittorie consecutive" - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Esultanza Arthur Cabral (ACF Fiorentina)

Prima del match contro la Salernitana, l'attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral ha parlato ai microfoni di Dazn: "Arriviamo bene perché abbiamo fatto quattro vittorie consecutive e ci arriviamo con grande fiducia di fare una buona partita".

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