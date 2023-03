Cabral: “Alternanza con Jovic è un bene per tutti. Gol annullato col Braga? Una cosa mai vista”

Durante l’intervista concessa a Dazn, Arthur Cabral, uomo del momento in casa Fiorentina, ha così parlato del momento in casa viola in vista della sfida di domani sera contro il Milan. Di seguito le sue parole: “Sappiamo di poter fare di più in campionato. Abbiamo una grande squadra, fatta di grandi calciatori. Grazie all’ultima vittoria contro il Verona, possiamo guadagnare quella giusta fiducia per fare un buon campionato”.

Poi il centravanti brasiliano si è soffermato sulla sfida di domani sera al Franchi: “Il campionato italiano ci presenta sempre partite difficili, soprattutto contro squadre del genere. E sabato sappiamo che è una grande partita. Spero che i nostri tifosi riempiano lo stadio. Possiamo vincere“.

Sull’alternanza con Luka Jovic: “La viviamo nella miglior maniera possibile. Siamo due ottimi calciatori, quando il tutto funziona è meglio per la squadra. Non è che un bene per tutti, c’è sempre un cambio buono pronto“.

In chiusura, Cabral ha parlato della responsabilità di indossare la maglia numero 9: “Rappresenta una responsabilità. La Fiorentina è una grande squadra e con la 9 ci hanno giocato tanti calciatori importanti. Cerco sempre di meritarmela”. Infine, sul gol annullato contro il Braga: Gol annullato contro il Braga? Una cosa mai vista prima. Ancora non ho capito cosa è successo”.