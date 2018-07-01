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Bye bye Dragowski: il portiere verso l'Espanyol, ma prima Corvino vuole un vice Lafont

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i giorni di Dragowski alla Fiorentina sono finiti. Il portiere polacco non ha convinto e verrà ceduto: su di lui c'è l'Espanyol, che vorrebbe prelevarlo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2018 16:25
Bye bye Dragowski: il portiere verso l'Espanyol, ma prima Corvino vuole un vice Lafont - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
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Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i giorni di Dragowski alla Fiorentina sono finiti. Il portiere polacco non ha convinto e verrà ceduto: su di lui c'è l'Espanyol, che vorrebbe prelevarlo in fretta dalla viola. Prima, però, il dg Pantaleo Corvino vuole assicurarsi un vice Lafont, per non rimanere scoperto nel ruolo di secondo.

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