Bye bye Dragowski: il portiere verso l'Espanyol, ma prima Corvino vuole un vice Lafont
Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i giorni di Dragowski alla Fiorentina sono finiti. Il portiere polacco non ha convinto e verrà ceduto: su di lui c'è l'Espanyol, che vorrebbe prelevarlo...
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2018 16:25
Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i giorni di Dragowski alla Fiorentina sono finiti. Il portiere polacco non ha convinto e verrà ceduto: su di lui c'è l'Espanyol, che vorrebbe prelevarlo in fretta dalla viola. Prima, però, il dg Pantaleo Corvino vuole assicurarsi un vice Lafont, per non rimanere scoperto nel ruolo di secondo.