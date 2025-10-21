21 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:18

Buso su Pradè-Ferrari: “Sembra non abbiano nessuno a cui rendere conto o che li possa giudicare”

21 Ottobre · 20:40

Aggiornamento: 21 Ottobre 2025 · 21:02

"Commisso ha investito 90 milioni di euro, adesso non sta bene di salute, ma la società ha mostrato limiti già visti negli anni precedenti"

Parla così l’ex calciatore e mister del settore giovanile della Fiorentina Renato Buso a Lady Radio: “La Fiorentina in questo momento è una squadra senza spirito e identità. C’è da dire che la viola ha anche poca fortuna. Bisogna capire cosa succede tra le mura del Viola Park. Commisso ha investito 90 milioni di euro, adesso non sta bene di salute, ma la società ha mostrato limiti già visti negli anni precedenti. Le problematiche ci sono sempre state, ma ogni volta venivano associate agli allenatori, che sono stati messi costantemente in dubbio. La sensazione che si ha, è che sia Ferrari che Pradè non abbiano nessuno a cui rendere conto o che li possa giudicare, o semplicemente che si possa confrontare con loro”.

