6 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Buone notizie per la Fiorentina. Nazione rivela: “Non si è riacutizzato il dolore alla tibia di Kean”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Buone notizie per la Fiorentina. Nazione rivela: “Non si è riacutizzato il dolore alla tibia di Kean”

Redazione

3 Aprile · 08:31

Aggiornamento: 3 Aprile 2026 · 08:31

TAG:

FiorentinaKean

Condividi:

di

Già da ieri Kean ha ricominciato a lavorare in gruppo

Le buone notizie che erano filtrate nelle scorse ore sul fronte Moise Kean, subito dopo la debacle di Zenica con la Nazionale, hanno trovato conferma anche nel primo giorno di lavoro del centravanti al Viola Park: il colpo alla gamba destra ricevuto con l’Italia martedì non ha lasciato strascichi (in particolare – ed era questa la paura più grande – non si è riacutizzato il dolore alla tibia che aveva messo il numero 20 fuori causa per quasi un mese a marzo) e già da ieri il classe 2000 ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo in vista della sfida di domani a Verona. Lo scrive La Nazione. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio