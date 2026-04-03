Buone notizie per la Fiorentina. Nazione rivela: “Non si è riacutizzato il dolore alla tibia di Kean”

Le buone notizie che erano filtrate nelle scorse ore sul fronte Moise Kean, subito dopo la debacle di Zenica con la Nazionale, hanno trovato conferma anche nel primo giorno di lavoro del centravanti al Viola Park: il colpo alla gamba destra ricevuto con l’Italia martedì non ha lasciato strascichi (in particolare – ed era questa la paura più grande – non si è riacutizzato il dolore alla tibia che aveva messo il numero 20 fuori causa per quasi un mese a marzo) e già da ieri il classe 2000 ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo in vista della sfida di domani a Verona. Lo scrive La Nazione.