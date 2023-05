Buona Fiorentina, diverse le occasioni da gol ma il Napoli vince 1-0, decisivo Osimhen dal dischetto

Al 5’ primo squillo della Fiorentina, Terzic corre sulla fascia e crossa al centro per il connazionale Jovic che va al colpo di testa, alto sopra la traversa. Al 6’ primo squillo per il Napoli, va al tiro Elmas ma chiude troppo la conclusione. Al 15’ grande occasione per i viola bel cross dentro di Terzic per Jovic che si smarca benissimo e colpisce ma Gollini salva. Al 17’ Ostigard perde palla, Jovic va al tiro ma Gollini risponde presente. Al 33’ ottima accelerazione del Napoli, Di Lorenza prova il tiro al volo, Terracciano para. Al 39’ Terzic va sul fondo poi mette dentro per Jovic che va al tiro ma viene deviato. Al 43’ il Napoli arriva sul fondo con Osimhen che va al tiro, palla larga. Al 44’ Lozano esce per infortunio al ginocchio, al suo posto Kvaratskhelia.

Al 47’ Amrabat spinge in area Lobotka, Marchetti non ha dubbi calcio di rigore per il Napoli. Dal dischetto si presenta Osimhen, Terracciano lo neutralizza. Si resta 0-0. Al 74’ Kvaratskhelia viene colpito in area da Gonzalez, penalty per il Napoli. Dal dischetto Osimhen segna l’1-0. Al 79’ Venuti mette dentro per Gonzalez che sbaglia il gol. All’87’ grandissima occasione per la Fiorentina, Gollini esce sui piedi di Kouamé che mette la palla fuori. Il Napoli vince 1-0.

