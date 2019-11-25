Buon compleanno presidente! Rocco Commisso compie oggi settanta anni
Oggi è una giornata particolare per la Fiorentina. Infatti il presidente Rocco Commisso può festeggiare i suoi settanta anni di età. Un bel traguardo per un uomo che ha saputo costruirsi da solo una g...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 11:06
Oggi è una giornata particolare per la Fiorentina. Infatti il presidente Rocco Commisso può festeggiare i suoi settanta anni di età. Un bel traguardo per un uomo che ha saputo costruirsi da solo una grande fortuna. Da parte di Labaroviola.com i più sentiti auguri al presidente viola