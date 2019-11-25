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Buon compleanno presidente! Rocco Commisso compie oggi settanta anni

Oggi è una giornata particolare per la Fiorentina. Infatti il presidente Rocco Commisso può festeggiare i suoi settanta anni di età. Un bel traguardo per un uomo che ha saputo costruirsi da solo una g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 11:06
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Oggi è una giornata particolare per la Fiorentina. Infatti il presidente Rocco Commisso può festeggiare i suoi settanta anni di età. Un bel traguardo per un uomo che ha saputo costruirsi da solo una grande fortuna. Da parte di Labaroviola.com i più sentiti auguri al presidente viola

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