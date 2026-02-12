Buon compleanno Fagioli, leader tecnico della Fiorentina, ma regista senza alternative

La stagione della Fiorentina non sta regalando grandi soddisfazioni, ma tra gli aspetti positivi spicca senza dubbio Nicolò Fagioli. Dopo un avvio segnato da qualche esitazione, soprattutto nel nuovo ruolo di regista davanti alla difesa affidatogli da Vanoli, il centrocampista ha mostrato una crescita costante. Pur non essendo impeccabile quando manca il sostegno dei compagni in mezzo al campo, Fagioli ha evidenziato qualità tecniche importanti, visione di gioco e capacità di gestire il pallone con personalità.

Oggi festeggia 25 anni, un’età che lascia ancora ampi margini di miglioramento. Nella sua nuova posizione è stato tra i primi a comprendere la delicatezza del momento, assumendosi responsabilità e dimostrando maturità. Il ruolo più arretrato gli consente di orchestrare la manovra e di innescare i compagni con lanci precisi: sono già tre gli assist messi a referto in stagione. Tuttavia, la distanza dalla porta e i compiti tattici assegnati gli hanno impedito di trovare la via del gol nelle 28 presenze collezionate finora. Tocca infatti ad altri riempire l’area e spezzare il gioco avversario, mentre a lui è affidata la costruzione dell’azione.

Il vero nodo riguarda l’assenza di alternative. Fagioli è diventato un punto fermo imprescindibile e i numeri lo confermano: 1916 minuti disputati in tutte le competizioni, con un gennaio giocato praticamente sempre per intero, ad eccezione dei 24 minuti in Coppa Italia quando Ndour è partito titolare in cabina di regia. La cessione di Nicolussi Caviglia, inizialmente designato come perno del centrocampo ma poi ritenuto non all’altezza della situazione, ha lasciato un vuoto che il club non ha colmato.

Di conseguenza, Vanoli si trova spesso obbligato a puntare su Fagioli senza sosta, oppure a tentare soluzioni alternative come il doppio mediano — esperimento poco convincente — o l’impiego di Ndour, che non ha dato i risultati sperati. Con la trasferta di Como che lo vedrà ancora protagonista dal primo minuto, resta da capire se il cammino in Conference League potrà offrire indicazioni utili su un eventuale vice. Nel frattempo, la Fiorentina si aggrappa al suo numero 25, leader tecnico e simbolo di una squadra in cerca di equilibrio.